Азино 777 - Официальный сайт казино AZINO777

Онлайн-казино «Азино777» – одно из известнейших игорных заведений на просторах Интернета. Всем известны их рекламные ролики, отснятые с участием известных рэперов, благодаря им почти каждый пользователь знает казино как «три топора». Онлайн-казино особенно широко распространилось среди стран СНГ. «Азино777» принадлежит компании Victory777 и имеет всю нужную документацию, с которой может ознакомиться любой желающий.

«Азино777» представляет бесконечное множество игр, распределенных по разным категориям. Автоматы можно играть как в демоверсию, так и на реальные деньги. Казино имеет лицензию Кюрасао (остров в Атлантическом океане, являющийся частью Королевства Нидерландов и одной из самых популярных юрисдикций для лицензирования онлайн-казино в мире).

Клиенты в своих отзывах отмечают широкий выбор игорных автоматов, разнообразие платежных систем, турниры и акции.

Автоматы стремятся наделить игроков совершенно новым опытом и новыми игорными впечатлениями. Также на автоматах функционируют всевозможные турниры, акции и, самое главное, огромное разнообразие бонусов.

Поставщиками игровых автоматов являются Ezugi, Endorphina, Euro Games Technology (EGT), Microgaming, BGaming, Evolution Gaming, Amanet, Pragmatic Play, GameArt, Belatra, Habanero, iSoftBet, Novomatic.

Официальный сайт

Нестандартный интерфейс, дизайн прошлых десятилетий создает свою атмосферу казино. Навигация по сайту очень простая. Разработан на 4 языках: русский, английский, турецкий, китайский.

В центральной части сайта отображаются различные действующие турниры и акции, также там находятся всякие рекламные анонсы новых слотов. Меню сайта очень простое и включает в себя, кроме главной страницы, игровой зал, турниры и бонусы, Prime (доступен только тем, кто вносит депозиты от 1000 рублей и выше).

Для более удобного использования на главной странице сайта есть кнопка «Зеркало», с помощью которой пользователь автоматически перенаправляется на зеркальную копию официального сайта. Зеркальная копия полностью идентична оригиналу.

Регистрация

Зарегистрироваться на официальном сайте «Азино777» достаточно легко и просто. Создать аккаунт можно за 10 секунд. Для регистрации на сайте можно использовать один из двух способов, перечисленных ниже:

Регистрация с помощью номера телефона, где клиенту нужно выбрать валюту, подтвердить, что он совершеннолетний, и указать номер мобильного телефона. Регистрация через электронный адрес.

После регистрации каждый игрок получает специальный бонус, но для того, чтобы полноценно начать играть, необходимо внести деньги на собственный счет.

Зарегистрированный игрок может играть с реальными ставками и имеет возможность пользоваться действующей программой лояльности.

Игровые автоматы

Коллекция онлайн-казино «Азино777» включает в себя порядка более 1000 игр от известных всему миру разработчиков, таких как Ezugi, Endorphina, Microgaming, BGaming, Evolution Gaming, Amanet, Pragmatic Play, Habanero, iSoftBet и другие.

Все игры можно найти в подпункте меню «Игровой зал» или вызвать поисковую строку. Игры разделены на категории, такие как:

Игровые автоматы. Здесь вы найдете как классические всем известные автоматы, так и современные симуляторы. Наибольшее количество игр находится именно в этом разделе.

Джекпоты. В онлайн-казино можно принять участие в различных розыгрышах с большими призовыми подарками и бонусами.

Настольные игры. Каталог настольных игр представлен 19 различными играми, в них входят разновидности покера, рулетки, блэкджека и баккары.

Live Casino. Live-казино для тех, кто любит играть с живыми людьми и ощущать настоящий зал казино. Live Casino запускается живым крупье. Через веб-камеру можно общаться с дилером и другими участниками игры, но такая функция игры разрешена, только если играешь на реальные деньги.

Популярное. Здесь собраны те игры, которые больше всего запрашиваются игроками.

Также есть возможность добавлять понравившиеся игры в избранное, чтобы потом их снова не искать в море других. Нужно просто отметить звездочку в описании игры, и она автоматически перейдет в раздел «Мои игры».

На сайте предусмотрена игра симуляторов в демоверсии, то есть валюта в симуляторе виртуальная. Игроки получают бесплатные кредиты, выбирая более прибыльные слоты, начинают играть. Обновить виртуальный банк можно, перезапустив сайт. Но не все функции доступны в демоверсии. Например, нет возможности играть в Live Casino, автоматы с джекпотами, и некоторые настольные игры недоступны в режиме демоверсии.

Турниры, акции и бонусы

В «Азино777» действуют всякого рода бонусы и акции. Основные бонусы можно разделить на 4 основных вида:

Бездепозитный бонус. Этот бонус полагается новым игрокам, которые зарегистрировались на сайте. Бонус равен 777 рублям.

Подарок на день рождения. Для получения такого бонуса нужно предоставить администрации сканы документа, доказывающие вашу дату рождения, и ваш счет должен превышать 5000 рублей. Этот бонус действует до трех дней до и после дня рождения.

Еженедельный бонус. Составляет 10% от всех внесенных депозитов за последнюю неделю и выплачивается каждый четверг.

Также бонус, который выплачивается, только если вы активничали в казино не менее пяти дней, то есть вносили депозит в течение пяти дней и больше.

В онлайн-казино еще постоянно проводятся различные турниры и акции.

Прибыльные акции в онлайн-казино «Азино777» и интересные турниры внесут в жизнь задор и дадут возможность выиграть реальные призы.

Турниры на игорных автоматах казино – соревнование между игроками. Турниры доступны только зарегистрированным и платежеспособным пользователям. Участие начинается с заявки и внесения вступительного депозита. Взносы идут в общий призовой фонд. Активы стремительно растут. Подать заявку нужно до начала турнира. После старта турнира игроки начинают состязаться. Их цель – набрать больше очков, или Comp Points. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов, получает призы, которые доступны для вывода.

Акции и турниры обновляются постоянно. Чтобы их не пропустить, нужно следить за обновлениями сайта и рекламой: на сайте «Азино777», на различных форумах и в социальных сетях.

Депозиты и вывод средств

Пополнить счет и вывести средства можно на банковские карты и некоторые платежные системы. Например:

Visa;

MasterCard;

QIWI;

Яндекс.Деньги;

Сбербанк;

Альфа-Клик;

Промсвязьбанк;

Payeer;

Skrill;

Neteller;

Bitcoin;

Tele2.

Поддерживаемые валюты в онлайн-казино «Азино777»:

российский рубль;

казахстанский тенге;

доллар США;

евро;

турецкая лира;

гривна;

биткоин.

Выбирается валюта счета во время регистрации, потом изменить валюту никак нельзя.

Вывести средства можно только после процесса верификации и внесения первого депозита.

Минимальный взнос составляет 50 рублей. Лимит вывода средств – 60 000 рублей в день, 240 000 рублей в неделю, 600 000 рублей в месяц.

Приложение «Азино777»

У мобильной версии «Азино777» функции такие же, как и у официального сайта. Но есть несколько отличий: сайт мобильной версии наиболее упрощен, то есть нет ничего лишнего. Приложение «Азино777» поддерживается всеми устройствами (Android, iOS и другие). Мобильная версия сайта может работать даже при низкой скорости Интернета, поэтому можно играть в любимые автоматы в любом месте и когда вам захочется.

В приложении можно:

играть на деньги и бесплатно;

совершать кассовые операции;

участвовать в различных акциях и турнирах;

связываться со службой поддержки через онлайн-чат.

Безопасность

Согласно правилам казино, личные данные, персональная информация игрока, информация о выигрышах и совершенных выплатах является конфиденциальной, шифруется по системе SSL. Исключение – официальные запросы от соответствующих органов.

Связь с оператором

В роли службы поддержки на сайте функционирует чат в онлайн-режиме. Клиенты могут задавать возникающие у них вопросы и получать ответы от оператора, не отрываясь от игрового процесса. Онлайн-чат очень удобен тем, что ответ не заставит себя долго ждать и придет в течение одной минуты. Служба поддержки работает 7 дней в неделю. И общается с клиентами на четырех языках – это английский, русский, турецкий и китайский.